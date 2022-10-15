Болгария обеспечила себя газом на год вперед

Министр экономики и промышленного технического правительства Болгарии Никола Стоянов заявил, что страна обеспечила себя газом на год вперед.

Он пояснил, что вопрос с поставками решен, цены известны, бизнес может работать спокойно. Стоянов отметил, что у Болгарии есть договор с Азербайджаном на долгосрочные поставки газа. К нему может быть добавлено соглашение о поставках трубного и сжиженного газа.

Министр считает, что Болгарии удалось преодолеть кризис, поскольку на объявленных торгах по поставке газа будут конкурентоспособные цены.