Рейс из Турции в Великобританию был перехвачен истребителями Королевских ВВС из-за «угрозы безопасности»

Пассажирский самолет, летевший из Турции в Великобританию, был перехвачен истребителями незадолго до того, как он должен был приземлиться из-за предполагаемой угрозы безопасности.

Рейс LS922 из Даламана в Турции в аэропорт Манчестера, выполняемый региональной авиакомпанией Jet2, был перенаправлен на посадку в лондонском аэропорту Станстед, примерно в 200 милях от пункта назначения.

После приземления самолет вырулил в отдаленный район аэропорта, подальше от главного пассажирского терминала, где пассажиров высадили, чтобы местная полиция могла провести расследование. О том, в чем заключалась угроза безопасности, не сообщается.