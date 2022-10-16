Рейс из Турции в Великобританию был перехвачен истребителями Королевских ВВС из-за «угрозы безопасности»
2022-10-16
00:05
Пассажирский самолет, летевший из Турции в Великобританию, был перехвачен истребителями незадолго до того, как он должен был приземлиться из-за предполагаемой угрозы безопасности.
Рейс LS922 из Даламана в Турции в аэропорт Манчестера, выполняемый региональной авиакомпанией Jet2, был перенаправлен на посадку в лондонском аэропорту Станстед, примерно в 200 милях от пункта назначения.
После приземления самолет вырулил в отдаленный район аэропорта, подальше от главного пассажирского терминала, где пассажиров высадили, чтобы местная полиция могла провести расследование. О том, в чем заключалась угроза безопасности, не сообщается.
Опубликовано: Светлана Репина
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