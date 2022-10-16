Пожилые люди дружелюбнее молодых, потому что у них выше уровень гормона окситоцина
2022-10-16
01:14
Ученые провели эксперимент и доказали, что с возрастом окситоцин вырабатывается сильнее.
Научно подтверждено, что щедрость и доброта человека напрямую зависят от гормона окситоцина: чем его больше, тем человек добрее.
Чтобы выяснить, в каком возрасте окситоцин вырабатывается активнее, ученые провели эксперимент с участием 100 человек в возрасте от 18 до 99 лет.
Участники эксперимента посмотрели фильм о больном раком мальчике, после чего им было предложено пожертвовать деньги организации, которая помогает онкобольным детям.
Выяснилось, что представители старшего поколения жертвовали деньги чаще и охотнее, чем молодые люди. И суммы их пожертвований были значительно крупнее.
Кроме того, окситоцина в их крови тоже оказалось намного больше, чем у младших поколений.
Опубликовано: Наталья Павлова
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