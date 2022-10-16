Politico: Консервативная партия Великобритании намерена добиться отставки Лиз Трасс
2022-10-16
01:21
В Парламенте Великобритании некоторые депутаты намерены "избавиться" от нового премьер-министра.
Премьер-министр Лиз Трасс может уже в ближайшее время покинуть свой пост, не пробыв на нем и нескольких месяцев.
Как сообщает издание Politico, члены консервативной партии страны намерены добиться отставки Трасс.
"Члены парламента Великобритании от консерваторов начали активно искать способы, чтобы добиться отставки с поста премьера их соратницы Лиз Трасс", - пишет Politico.
Также отметим, что ранее бывший министр финансов Великобритании заявил о скорой отставке Трасс. Он дал ее не более двух недель.
Сам бывший министр ушел со своего поста из-за несогласия с экономической политикой кабинета Трасс.
Опубликовано: Николай Скира
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