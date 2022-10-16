Politico: Консервативная партия Великобритании намерена добиться отставки Лиз Трасс

В Парламенте Великобритании некоторые депутаты намерены "избавиться" от нового премьер-министра.

Премьер-министр Лиз Трасс может уже в ближайшее время покинуть свой пост, не пробыв на нем и нескольких месяцев.

Как сообщает издание Politico, члены консервативной партии страны намерены добиться отставки Трасс.

"Члены парламента Великобритании от консерваторов начали активно искать способы, чтобы добиться отставки с поста премьера их соратницы Лиз Трасс", - пишет Politico.

Также отметим, что ранее бывший министр финансов Великобритании заявил о скорой отставке Трасс. Он дал ее не более двух недель.

Сам бывший министр ушел со своего поста из-за несогласия с экономической политикой кабинета Трасс.