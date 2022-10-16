Times рассказала о подготовке Запада к вероятным ядерным ударам

Британское издание рассказало, что западные страны разработали план противодействия возникновения паники и хаоса в случае вероятного ядерного удара.

The Times пишет о разработке западными странами плана противодействия возникновения паники и хаоса в случае гипотетического применения Россией ядерного оружия.

"Как и следовало ожидать правительство ведет разумное планирование для всех возможных сценариев", — сообщает издание.

Politico сообщает, что страны НАТО усилили наблюдение за активностью российских ядерных сил после того, как президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.