Times рассказала о подготовке Запада к вероятным ядерным ударам
2022-10-16
02:12
Британское издание рассказало, что западные страны разработали план противодействия возникновения паники и хаоса в случае вероятного ядерного удара.
The Times пишет о разработке западными странами плана противодействия возникновения паники и хаоса в случае гипотетического применения Россией ядерного оружия.
"Как и следовало ожидать правительство ведет разумное планирование для всех возможных сценариев", — сообщает издание.
Politico сообщает, что страны НАТО усилили наблюдение за активностью российских ядерных сил после того, как президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Опубликовано: Максим Алексеев
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