СМИ назвали цену квартиры, которую Пугачева подарила своей дочери Кристине
2022-10-16
11:40
Легендарная квартира на Тверской в Москве даже по самым скромным оценкам стоит минимум 80 миллионов рублей.
В СМИ и соцсетях в последнее время много пишут о семье уехавшей из России Аллы Пугачевой и ее российской недвижимости, сообщает Рамблер.
Уточняется, что Примадонна после оценки имущества распределила его между наследникам. По данным журнала Forbes, состояние звезды оценивается примерно в 100 миллионов долларов.
Один из объектов недвижимости Пугачевой - легендарная квартира на Тверской в Москве - уже обрела новую хозяйку. Как следует из данных Росреестра, в 2014-м году певица переписала апартаменты на свою дочь Кристину Орбакайте.
Даже по самым скромным оценкам, квартира стоит минимум 80 миллионов рублей. И это цена "голых" стен, без учета дизайнерсокго ремонта, роскошного камина, украшенного немецкой резьбой XVIII века.
В квартире также много антиквариата,, в том числе - старинных картин, которые Пугачевой покупал еще ее покойный муж, режиссер Александр Стефанович.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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