СМИ назвали цену квартиры, которую Пугачева подарила своей дочери Кристине

Легендарная квартира на Тверской в Москве даже по самым скромным оценкам стоит минимум 80 миллионов рублей.

В СМИ и соцсетях в последнее время много пишут о семье уехавшей из России Аллы Пугачевой и ее российской недвижимости, сообщает Рамблер.

Уточняется, что Примадонна после оценки имущества распределила его между наследникам. По данным журнала Forbes, состояние звезды оценивается примерно в 100 миллионов долларов.

Один из объектов недвижимости Пугачевой - легендарная квартира на Тверской в Москве - уже обрела новую хозяйку. Как следует из данных Росреестра, в 2014-м году певица переписала апартаменты на свою дочь Кристину Орбакайте.

Даже по самым скромным оценкам, квартира стоит минимум 80 миллионов рублей. И это цена "голых" стен, без учета дизайнерсокго ремонта, роскошного камина, украшенного немецкой резьбой XVIII века.

В квартире также много антиквариата,, в том числе - старинных картин, которые Пугачевой покупал еще ее покойный муж, режиссер Александр Стефанович.