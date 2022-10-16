Бывшая пассия Джареда Лето, россиянка Валерия Кауфман выходит замуж за миллиардера
2022-10-16
12:03
28-летняя модель рассказала, что получила предложение от 27-летнего Дмитрия Варсано, который является частью семьи французских сахарных магнатов.
Один из завидных женихов Голливуда Джаред Лето недавно расстался с уроженкой Москвы, моделью Валерией Кауфман, сообщает Вумен.ру.
Пара была вместе с 2019-го года. Джаред успел познакомить любимую с мамой, но летом 2022-го года музыкант расстался с Валерией. Позже 50-летнего артиста видели с некой таинственной незнакомкой.
А теперь 28-летняя Кауфман рассказала своим подписчикам, что выходит замуж. Девушка выложила фото, на котором она целует любимого, а на ее пальце сверкает кольцо с большим бриллиантом.
Жених модели - 27-летний Дмитрий Варсано. Он из семьи французских сахарных магнатов, состояние которых оценивается в 1,4 миллиарда евро. Выяснилось, что роман красавицы и магната начался еще в минувшем году, хотя многие считали, что она встречалась с Джаредом до лета 2022-го.
Избранника Кауфман хорошо знают русские друзья модели, которых Валерия часто приглашала на вечеринки в Сен-Барт, где они все веселились на яхте Дмитрия.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Бывшая пассия Джареда Лето, россиянка Валерия Кауфман выходит замуж за миллиардера
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