Шоумен Барецкий намерен выкопать тело Моисеева

Артист заявил, что он, наконец-таки, узнал: его отец не кто иной, как легендарный Борис Моисеев.

Стас Барецкий огорошил общественность новой эпатажной выходкой. Шоумен и музыкант заявил, что наконец установил, кто является его отцом. Это не кто иной, как недавно умерший Борис Моисеев.

«Из проверенных источников узнал, что я - сын Бориса Моисеева, - рассказал Стас интернет-изданию «Подмосковье сегодня». - Он зачал меня примерно в 16 лет. Буду требовать эксгумации, чтобы провести тест ДНК. В любом случае не откажусь от наследства - как на его имущество, так и на песню «Голубая луна».

Барецкий также напомнил, что является главой союза профессиональных ритуальных агентов, и это поможет ему решить вопрос с эксгумацией. А если его заявление не будет воспринято всерьез, действовать будет самостоятельно.

«Если этого не добьюсь, тогда выкопаю его сам, и отвезу в лабораторию. Готов оплатить все анализы, я настроен очень серьезно», - заверил скандально известный артист.

Борис Моисеев скончался 27 сентября, ему было 68 лет. Певец в последнее время чувствовал себя неважно после нескольких перенесенных инсультов.