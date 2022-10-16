Первый канал проиграл суд Алене Апиной и выплатит певице денежную компенсацию
2022-10-16
13:24
В одном из выпусков Трех аккордов Альбина Джанабаева исполнила песню Бухгалтер, права на которую принадлежат Алене Апиной.
Поскольку Апина разрешения на исполнение песни в эфире не давала, то она обратилась в суд с целью защиты собственных прав.
Первым делом суд заблокировал выпуск программы, но этим Апина решила не ограничиваться и потребовала материальную компенсацию причиненного ущерба.
В процессе разбирательств судья признал правоту Алены Апиной.
По приговору суда Первый канал теперь обязан выплатить популярной исполнительнице 150 тыс. рублей.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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