Первый канал проиграл суд Алене Апиной и выплатит певице денежную компенсацию

2022-10-16

13:24

В одном из выпусков Трех аккордов Альбина Джанабаева исполнила песню Бухгалтер, права на которую принадлежат Алене Апиной.

Поскольку Апина разрешения на исполнение песни в эфире не давала, то она обратилась в суд с целью защиты собственных прав.

Первым делом суд заблокировал выпуск программы, но этим Апина решила не ограничиваться и потребовала материальную компенсацию причиненного ущерба.

В процессе разбирательств судья признал правоту Алены Апиной.

По приговору суда Первый канал теперь обязан выплатить популярной исполнительнице 150 тыс. рублей.

Опубликовано: Сергей Стаалкер







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