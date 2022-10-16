Ученые рассказали, сколько шагов в день нужно проходить, чтобы быть здоровым
2022-10-16
15:00
Эти данные были получены с личных гаджетов по отслеживанию активности людей.
В США провели исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Medicine.
В ходе обработки данных с устройств, которые в ходе эксперимента носили 6042 человека с разными диагнозами, были сделаны следующие выводы.
Люди могут избежать развития таких проблем, как ожирение, сахарный диабет, рефлюксная болезнь, депрессии, высокое аретриальное давление, апноэ во сне и других, если увеличат количество и интенсивность ежедневных шагов.
Участники исследования носили личные гаджеты в течение 4-х лет по 10 часов в день.
Ученые отследили, сколько шагов в день и в минуту делали участники эксперимента, затем сопоставили эти данные с наличием у них заболеваний и сравнили с показателями заболеваемости в общей популяции.
В итоге был сделан вывод: по мере увеличения ежедневного количества шагов риск развития различных заболеваний значительно снижается.
Для того, чтобы быть здоровым, человеку нужно ежедневно проходить от 8200 шагов и больше.
К слову, полные люди, которые увеличили количество ежедневных шагов с 6000 до 11000, на 64% реже были подвержены развитию ожирения.
Опубликовано: Наталья Павлова
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