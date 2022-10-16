Ученые рассказали, сколько шагов в день нужно проходить, чтобы быть здоровым

Эти данные были получены с личных гаджетов по отслеживанию активности людей.

В США провели исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Medicine.

В ходе обработки данных с устройств, которые в ходе эксперимента носили 6042 человека с разными диагнозами, были сделаны следующие выводы.

Люди могут избежать развития таких проблем, как ожирение, сахарный диабет, рефлюксная болезнь, депрессии, высокое аретриальное давление, апноэ во сне и других, если увеличат количество и интенсивность ежедневных шагов.

Участники исследования носили личные гаджеты в течение 4-х лет по 10 часов в день.

Ученые отследили, сколько шагов в день и в минуту делали участники эксперимента, затем сопоставили эти данные с наличием у них заболеваний и сравнили с показателями заболеваемости в общей популяции.

В итоге был сделан вывод: по мере увеличения ежедневного количества шагов риск развития различных заболеваний значительно снижается.

Для того, чтобы быть здоровым, человеку нужно ежедневно проходить от 8200 шагов и больше.

К слову, полные люди, которые увеличили количество ежедневных шагов с 6000 до 11000, на 64% реже были подвержены развитию ожирения.