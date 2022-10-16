Биологи рассказали, почему питон может проглотить добычу гораздо крупнее себя

2022-10-16

15:36

Их челюсти могут растягиваться максимально широко благодаря высокоэластичной коже.

Бирманские питоны имеют длину пять метров, но спокойно могут проглотить оленя и даже крупного крокодила.

Для улучшения глотательной способности у них есть эластичная кожа между нижними челюстями.

Даже детеныши питонов обладают такими же способностями, что помогает им выжить в агрессивной природной среде и защититься от хищников.

Взрослого питона способен съесть только аллигатор. Все другие хищники этим змеям "по зубам".

Опубликовано: Наталья Павлова







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