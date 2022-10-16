Независимый демограф: у Российской Федерации нет будущего
2022-10-16
17:45
Портал 74.RU опубликовал интервью независимого демографа Юрия Крупнова, который по итогам анализа статистических данных заявил, что у России нет будущего.
Как показал Крупнов, по совершенно официальным данным, население страны не просто сокращается, оно при этом еще и активно стареет.
В подтверждение абсолютно критической демографической ситуации специалист привел несколько вполне обоснованных аргументов. Самым ярким и очевидным среди которых является появление свободных мест в детсадах.
Никаких аналогов 2022 году в истории страны нет, очевидно только одно: женщины попросту не хотят рожать. А государство не желает стимулировать рождаемость.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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