Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал об изменённом плане ВСУ по захвату ЗАЭС в Энергодаре.

16 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, сообщило о смене плана киевского режима по захвату Запорожской АЭС в Энергодаре.

Рогов утверждает, что Вооружённые силы Украины сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру для взятия под контроль Киева территории ЗАЭС после ряда провальных попыток.