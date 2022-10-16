Рогов: Киев сменил план по захвату Запорожской АЭС

2022-10-16

18:15

Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал об изменённом плане ВСУ по захвату ЗАЭС в Энергодаре.

16 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, сообщило о смене плана киевского режима по захвату Запорожской АЭС в Энергодаре.

Рогов утверждает, что Вооружённые силы Украины сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру для взятия под контроль Киева территории ЗАЭС после ряда провальных попыток.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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