Заключенные пытались сбежать во время пожара в иранской тюрьме
2022-10-16
18:23
Агентство IRNA сообщает, что во время пожара в иранской тюрьме Эвин погибли как минимум четыре человека. Более 60 получили ранения.
После возникновения пожара местные службы безопасности и здравоохранения организовали доставку 70 заключенных в безопасное место. 10 пострадавших были госпитализированы.
Во время пожара некоторые заключенные пытались совершить побег, но никому из них это не удалось. На данный момент ситуация полностью стабилизировалась.
Ранее сообщалось, что пожар в тюрьме в Тегеране возник из-за конфликта между заключенными.
Опубликовано: Светлана Репина
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