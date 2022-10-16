Washington Post: Иран поставит России ракеты «земля-земля» дальностью до 700 км и боевые беспилотники

Издание The Washington Post со ссылкой на спецслужбы США и союзников пишет в воскресенье, 16 октября, что Россия делает более тесным военное сотрудничество с Ираном, который тайно поставит им другое вооружение помимо дронов-камикадзе.

Это будет тяжелое вооружение, в том числе ракеты класса "земля-земля" с дальностью до 700 км, а также боевые беспилотники.

Поставка в Россию ракет класса "земля-земля" станет первым случаем, когда власти Тегерана поддержат Москву таким образом, напоминает Washington Post.

Издание сообщило, что это ракеты "Фатех-110" и "Золфагар" с дальностью полета 300 км и 700 км соответственно, а также беспилотные летательные аппараты "Мохаджер-6" и беспилотники-камикадзе "Шахид-136".

"Мохаджер-6" развивает скорость до 200 км/ч, несет четыре противотанковые ракеты "Алмас" с дальностью 200 км. Он поднимается на высоту 5500 км и может находиться в воздухе до 12 часов.

Министерство иностранных дел Ирана ранее категорически отрицало отправку какого-либо оружия в Россию.