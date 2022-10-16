В Беларусь прибывает российская авиация для региональной группировки войск
2022-10-16
19:06
В Минобороны Беларуси объявили о начале прибытия российской авиации на территорию белорусского государства для региональной группировки войск.
16 октября пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале оборонного ведомства рассказала о ходе мероприятий по развёртыванию региональной группировки войск.
В ведомстве заявили, что на территорию Беларуси из России начала прибывать российская авиация, которая будет способствовать обеспечению национально безопасности и суверенитета границ Союзного государства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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