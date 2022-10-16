Роскошь спортсмена: сколько стоит автопарк Конора Макгрегора

Боец смешанных единоборств имеет вкус к светской жизни, и собрал в своем гараже больше четырех десятков дорогих, в том числе и редких, авто.

Мастер смешанных единоборств Конор Макгрегор, прославившийся в UFC, обзавелся неплохой коллекцией элитных автомобилей.

Макгрегор – фанат мощности и скорости, потому в гараже у него сразу несколькими суперкаров. В том числе - яркий McLaren стоимостью свыше 200 000 долларов.

Серо-зеленый Lamborghini Huracán Avio – особая гордость бойца. Это единственное во всей Ирландии 610-сильное купе - из посвященной авиации лимитированной серии в 250 штук.

Спортсмен регулярно фотографируется в компании еще двух разных Lamborghini Aventador - ярко-зеленого купе и белого, с черными акцентами, которому Макгрегор дал прозвище «Мутант».

В гараже Макгрегора прописался также и первый Lamborghini Urus - черный тонированный. Особую любовь спорстмен питает и к гибридному BMW i8 с электромотором и 1,5-литровой «турботройкой».

Один из любимых демонстраторов успешности спорстмена – темно-серый кабриолет Bentley Continental GT с черным складным верхом.

Очевидно, что у бойца есть вкус к светской жизни, и он, безусловно, может себе это позволить, поэтому вместо одного Rolls-Royce у него также есть белое купе Phantom Drophead. Это определенно та машина, на которой можно ездить, когда хочешь, чтобы тебя заметили.

Всего парк элитных автомобилей спортсмена насчитывает около четырех десятков машин, которые оцениваются в несколько миллиардов евро.