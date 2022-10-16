МЧС Беларуси: пять тысяч сооружений в стране станут бомбоубежищами
2022-10-16
21:13
16 октября глава белорусского МЧС Вадим Синявский сообщил, что не менее пяти тысяч закрытых объектов в стране будут использоваться для защиты от ракетных ударов.
В воскресенье министр чрезвычайных ситуаций Беларуси Вадим Синявский сообщил, что порядка пяти тысяч закрытых сооружений в стране в случае возникновения экстренного положения будут использованы в качестве бомбоубежищ для защиты мирного населения от потенциальных ракетных ударов.
По словам Синявского, сотрудники МЧС Беларуси проходят дополнительную подготовку для обучения грамотной эвакуации беларусов в случае начала военного конфликта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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