МЧС Беларуси: пять тысяч сооружений в стране станут бомбоубежищами

2022-10-16

21:13

16 октября глава белорусского МЧС Вадим Синявский сообщил, что не менее пяти тысяч закрытых объектов в стране будут использоваться для защиты от ракетных ударов.

В воскресенье министр чрезвычайных ситуаций Беларуси Вадим Синявский сообщил, что порядка пяти тысяч закрытых сооружений в стране в случае возникновения экстренного положения будут использованы в качестве бомбоубежищ для защиты мирного населения от потенциальных ракетных ударов.

По словам Синявского, сотрудники МЧС Беларуси проходят дополнительную подготовку для обучения грамотной эвакуации беларусов в случае начала военного конфликта.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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