ВКС России уничтожили до 100 радикалов в Сирии

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении российской авиацией до 100 радикалов в Сирии.

16 октября пресс-служба Министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале ведомства сообщила подписчикам о нанесении ударов по лагерю подготовки боевиков на подконтрольной Турции территории Сирии.

В ведомстве уточнили, что в результате высокоточного удара российских воздушно-космических сил были уничтожены 100 радикалов, пункт управления, склады с оружием, боеприпасами и материальными средствами, штаб лагеря, а также до 15 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и «баллономётами».