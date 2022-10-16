ВКС России уничтожили до 100 радикалов в Сирии
2022-10-16
22:21
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении российской авиацией до 100 радикалов в Сирии.
16 октября пресс-служба Министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале ведомства сообщила подписчикам о нанесении ударов по лагерю подготовки боевиков на подконтрольной Турции территории Сирии.
В ведомстве уточнили, что в результате высокоточного удара российских воздушно-космических сил были уничтожены 100 радикалов, пункт управления, склады с оружием, боеприпасами и материальными средствами, штаб лагеря, а также до 15 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и «баллономётами».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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