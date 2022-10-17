Россия разослала оповещения о закрытии семи мест для пролётов над Баренцевом морем

2022-10-17

00:19

Россия разослала предупреждения международным организациям о закрытии в Баренцевом море семи точек для пролёта авиации.

В ночь на 17 октября правительство России разослало семь оповещений класса НОТАМ о закрытии семи пунктов пролёта самолётов и любой воздушной техники гражданского, военного или грузового назначения в семи различных районах акватории Баренцева моря. Причины закрытия данных воздушных коридоров не разглашаются.

По мнению некоторых отечественных и западных информационных агентств, решение о закрытии семи воздушных участков над Баренцевом морем может быть связано с возможным испытанием ядерного оружия, однако в правительстве и Минобороны России данную версию никак не комментировали и не подтверждали.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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