Россия разослала оповещения о закрытии семи мест для пролётов над Баренцевом морем

Россия разослала предупреждения международным организациям о закрытии в Баренцевом море семи точек для пролёта авиации.

В ночь на 17 октября правительство России разослало семь оповещений класса НОТАМ о закрытии семи пунктов пролёта самолётов и любой воздушной техники гражданского, военного или грузового назначения в семи различных районах акватории Баренцева моря. Причины закрытия данных воздушных коридоров не разглашаются.

По мнению некоторых отечественных и западных информационных агентств, решение о закрытии семи воздушных участков над Баренцевом морем может быть связано с возможным испытанием ядерного оружия, однако в правительстве и Минобороны России данную версию никак не комментировали и не подтверждали.