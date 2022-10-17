В Италии цены на электричество и газ для домохозяйств за год выросли на 100% - до €4,7 тыс

Расходы на оплату электроэнергии и газа в Италии в 2023 году окажутся гораздо выше ожидаемых. Они достигнут суммы свыше 4,5 тысяч евро на семью в год.

Увеличение расходов составит 2,5 тысяч евро на домохозяйство по сравнению с тарифами на конец 2021 года, сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Лидер партии "Братья Италии" Джорджия Мелони уверяет, что целью нового правительства будет ответ на рост тарифов.

В 2023 году расходы на оплату счетов за свет и газ в Италии достигнут 4 724 евро на семью при условии постоянных цен и при условии, что в следующем году тарифы не будут повышаться снова, сообщает ANSA со ссылкой на некоммерческую ассоциацию Codacons.

Анализ учитывает более высокие расходы по сравнению с расходами в последнем квартале 2021 года, равные 2476 евро на домохозяйство.

Codacons провела исследование того, как высокие цены на энергоносители в следующем году повлияют на кошельки итальянцев.

Последнее повышение тарифов на электроэнергию по распоряжению ARERA (на 59% с октября) означает, что средний счет за электроэнергию составляет 1782 евро на домохозяйство в год, то есть рост на 122% по сравнению с последним кварталом 2021 года - это соответствует увеличению расходов на 662 евро на домохозяйство.

ARERA является независимым административным органом, осуществляющим регулирующую и аудиторскую деятельность, в том числе в секторах электричества, газа, обращения с отходами, отопления.

Необходимо дождаться первых чисел ноября, когда ARERA представит новые данные, чтобы узнать последнее повышение цен на газ. Как указывает ANSA, если прогнозы аналитиков сбудутся, при повышении тарифов на 70% счет за газ может составить в среднем 2942 евро на семью в год.

Это будет означать увеличение на 117% по отношению к последнему кварталу 2021 года и более высоким расходам на 1586 евро на домохозяйство, указывает итальянское агентство.