Минтранс РФ: на Крымском мосту возобновилось движение автобусов

Министерство транспорта России сообщило о возобновлении движения автобусов через Крымский мост.

Утром 17 октября пресс-служба Министерства транспорта России сообщила, что сегодня продолжилось движение автобусов по Крымскому мосту, хотя лишь недавно местные власти разрешали передвигаться по сооружению лишь легковым автомобилям после тщательной проверки сотрудниками ГИБДД.

Накануне председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому повреждённые участки Крымского моста должны быть полностью отремонтированы для возобновления полноценного движения к 1 июля.