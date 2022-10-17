Стоимость газа в Европе продолжает стремительно снижаться
2022-10-17
09:50
Цены на газ в Европе впервые с 24 июня снизились до отметки в 1340 долларов за 1000 кубометров.
Стоимость природного газа в Европе продолжает стремительно снижаться. Биржевые котировки в начале торгов впервые с 24 июня опустились ниже 1400 долларов за 1000 кубометров.
Данные Лондонской фондовой биржи свидетельствует о снижении цены почти на 6%. Эксперты связывают падение стоимости голубого топлива со снижение спроса на него, в связи с заполненностью европейских хранилищ.
Опубликовано: Максим Алексеев
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