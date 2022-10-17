Кизяков построил своё счастье на чужом несчастье
2022-10-17
11:03
Оказывается, любимый россиянами ведущий программы "Пока все дома" Тимур Кизяков разбил семью, чтобы обрести счастье в личной жизни.
Удивительно, но известный телеведущий Тимур Кизяков разбил семью. Он стал строить отношения с замужней женщиной, которая является его женой теперь. Об этом звезда экрана поведал в эфире передачи "Нам и не снилось".
Оправдывает Кизякова только то, что влюбился он в Елену, с которой познакомился в "Останкино", без памяти. Тимур был убеждён, что девушка - его вторая половинка, и шанса упускать не стал, даже несмотря на то, что его любовь не была свободной женщиной.
Отношения Тимура и Елены развивались очень быстро. Молодая женщина развелась с мужем, и Тимуру не пришлось её ни с кем делить.
Самое интересное, что вины за разбитую семью, Кизяков за собой не чувствует.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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