Муж покойной Сенчиной выставил на продажу особняк семьи за 30 000 000 рублей

После того как умерла исполнительница Людмила Сенчина, её муж Владимир Андреев продолжал жить в доме, где прежде проживал с любимой женой. Вдовец осознал, что больше так продолжаться не может, так как всё здесь напоминает о покойной супруге.

После смерти певицы и актрисы Людмила Сенчина, её муж Владимир Андреев продолжал проживать в их семейном особняке.

Овдовевший мужчина понял, что не в силах больше жить в доме, где всё напоминает о Людмиле, решив продать жильё.

Особняк Андреев выставил на продажу за 30 000 000 российских рублей, а вырученные средства планирует отдать единственному наследнику исполнительницы, 49-летнему Вячеславу, который давно живёт за рубежом и занимается IT.