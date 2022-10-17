Муж покойной Сенчиной выставил на продажу особняк семьи за 30 000 000 рублей
2022-10-17
11:43
После того как умерла исполнительница Людмила Сенчина, её муж Владимир Андреев продолжал жить в доме, где прежде проживал с любимой женой. Вдовец осознал, что больше так продолжаться не может, так как всё здесь напоминает о покойной супруге.
После смерти певицы и актрисы Людмила Сенчина, её муж Владимир Андреев продолжал проживать в их семейном особняке.
Овдовевший мужчина понял, что не в силах больше жить в доме, где всё напоминает о Людмиле, решив продать жильё.
Особняк Андреев выставил на продажу за 30 000 000 российских рублей, а вырученные средства планирует отдать единственному наследнику исполнительницы, 49-летнему Вячеславу, который давно живёт за рубежом и занимается IT.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
По Одессе нанесен ракетный удар с самолета СУ-35
Минобороны России: за сутки уничтожено шесть складов с боеприпасами ВСУ
Удары дронов «Герань-2» пришлись по зданию «Укрэнерго»
НАТО начало ядерные учения в Европе со стратегическими бомбардировщиками ВВС B-52 США
Стремоусов: форсирование Днепра ВСУ станет самоубийством для Украины