Собянин заявил о полном завершении частичной мобилизации в Москве

Московский мэр Сергей Собянин утверждает, что мобилизационные процессы в столице России признаны завершёнными.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин публично заявил, что частичная мобилизация в городе полностью завершена, поскольку в населённом пункте выполнены все мобилизационные задания, поставленные Министерством обороны России. Также Собянин утверждает, что уже сегодня в городе будут закрыты все мобилизационные пункты.

Накануне Владимир Путин объявил о прекращении частичной мобилизации в России в течение двух недель, заверив, что новых мобилизационных заданий от Министерства обороны РФ не поступит.