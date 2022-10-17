Собянин заявил о полном завершении частичной мобилизации в Москве
2022-10-17
12:05
Московский мэр Сергей Собянин утверждает, что мобилизационные процессы в столице России признаны завершёнными.
17 октября мэр Москвы Сергей Собянин публично заявил, что частичная мобилизация в городе полностью завершена, поскольку в населённом пункте выполнены все мобилизационные задания, поставленные Министерством обороны России. Также Собянин утверждает, что уже сегодня в городе будут закрыты все мобилизационные пункты.
Накануне Владимир Путин объявил о прекращении частичной мобилизации в России в течение двух недель, заверив, что новых мобилизационных заданий от Министерства обороны РФ не поступит.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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