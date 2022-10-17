Медведев: поставки Израиля оружия Украине разрушат отношения с Россией

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев рассказал о возможных последствиях решения властей Израиля поставлять вооружения Украине.

Днём 17 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что по имеющейся в его распоряжении информации, правительство Израиля склоняется к принятию решения о начале поставок вооружений Украине. По мнению Медведева, также решение Тель-Авива может полностью разрушить отношения между Израилем и Россией.

Также Дмитрий Медведев выразил уверенность, что в случае поставок израильского оружия Киеву Израиль должен объявить национальными героями украинских националистов Бандеру и Шухевича.