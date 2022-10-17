Disney запустит «Черную пантеру 2» в широкий прокат 9 ноября

Киностудия Disney наконец определилась с началом проката на широких экранах продолжения фантастического блокбастреа «Черная пантера: Ваканда навсегда». Динамичная лента из франшизы Marvel выйдет в кинотеатрах 9 ноября, сообщили в кузнице Голливуда.

Ранее Disney пытался лоббировать выход анонса ленты в СМИ, чтобы получить более благоприятные кассовые сборы. Кинематографисты согласовали и ратифицировали новую версию свода правил, в которой определяются даты, когда фильмы могут транслироваться после их выпуска в кинотеатрах, на платных каналах, бесплатном телевидении и в потоковом вещании.

Студия получила право на трансляцию только в январе 2023 года и осталась недовольна таким решением, не подписав соглашение и потребовав его пересмотра.

«Государственные органы ясно осознали необходимость модернизации хронологии СМИ, и теперь был согласован точный график обсуждения этого вопроса. В связи с этим компания Уолта Диснея решила подтвердить выпуск фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда» в кинотеатрах», — говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.

Это решение ничего не меняет по существу, отмечают на студии. Disney по-прежнему придерживается своего мнения.

«Нынешняя медиахронология не адаптирована к поведению и ожиданиям зрителей, контрпродуктивна и подвергает всех продюсеров и артистов повышенному риску пиратства», — отметили в кинокомпании.