Кабмин Сербии запретил вывоз природного газа из страны до 31 октября
2022-10-17
13:08
Сербский Кабинет Министров издал постановление о запрете вывоза природного газа за пределы государства.
17 октября правительство Сербии, представляемое Кабинетом Министров, опубликовало официальный пресс-релиз, в котором сообщило о принятии постановления, запрещающего вывозить природный газ из страны до 31 октября включительно.
В указе сербского Кабина утверждается, что данная ограничительная мера направлена на повышение энергобезопасности Сербии в условиях топливного кризиса и нацелена на достижение стабильного газоснабжения всех частных домовладений и предприятий по всей территории страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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