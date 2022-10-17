Кабмин Сербии запретил вывоз природного газа из страны до 31 октября

2022-10-17

13:08

Сербский Кабинет Министров издал постановление о запрете вывоза природного газа за пределы государства.

17 октября правительство Сербии, представляемое Кабинетом Министров, опубликовало официальный пресс-релиз, в котором сообщило о принятии постановления, запрещающего вывозить природный газ из страны до 31 октября включительно.

В указе сербского Кабина утверждается, что данная ограничительная мера направлена на повышение энергобезопасности Сербии в условиях топливного кризиса и нацелена на достижение стабильного газоснабжения всех частных домовладений и предприятий по всей территории страны.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: