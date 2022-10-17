Пугачёву на концерте Гребенщикова в Израиле публика встретила бурными аплодисментами

Певица Алла Пугачёва прибыла на выступление своего коллеги по сцене Бориса Гребенщикова, сорвав бурю оваций.

Алла Пугачёва прибыла на концерт Бориса Гребенщикова, который состоялся на территории Израиля. Артистка надела белую блузу и черный пиджак по случаю, а волосы собрала.

Телеграм-канал "НеОПРА, БЛИН!" разместил ролик с выступления рок-исполнителя в сети.

Зрители шумно приветствовали именитую артистку, которая в ответ послала радушной публике воздушный поцелуй.

В комментариях под видео фанаты Аллы Борисовны отметили, что исполнительница отлично выглядит.