Учения НАТО «Железный волк 2022 II» стартовали в Литве

В Прибалтике стартовали масштабные учения НАТО с участием 3500 военнослужащих и 700 единицами бронетехники.

В Литве стартовали ежегодные учения Североатлантического альянса «Железный волк 2022 II» с участием 3500 военнослужащих и 700 единиц военной и специальной техники НАТО. Об этом сообщили в министерстве обороны Литвы.

"Международные учения, организованные одноименной мотопехотной бригадой ВС, будут продолжаться две недели. В маневрах примут участие военнослужащие девяти стран НАТО", - пояснили в оборонном ведомстве .

В министерстве обороны Литвы подчеркнули, что учения носят плановый характер и проводятся ежегодно весной и осенью.