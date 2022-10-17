Учения НАТО «Железный волк 2022 II» стартовали в Литве

2022-10-17

13:25

В Прибалтике стартовали масштабные учения НАТО с участием 3500 военнослужащих и 700 единицами бронетехники.

В Литве стартовали ежегодные учения Североатлантического альянса «Железный волк 2022 II» с участием 3500 военнослужащих и 700 единиц военной и специальной техники НАТО. Об этом сообщили в министерстве обороны Литвы.

"Международные учения, организованные одноименной мотопехотной бригадой ВС, будут продолжаться две недели. В маневрах примут участие военнослужащие девяти стран НАТО", - пояснили в оборонном ведомстве .

В министерстве обороны Литвы подчеркнули, что учения носят плановый характер и проводятся ежегодно весной и осенью.

Опубликовано: Максим Алексеев







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