Консерватор Кристерссон избран премьер-министром Швеции благодаря голосам ультраправых
2022-10-17
13:53
Шведский консервативный лидер Ульф Кристерссон был избран премьер-министром в понедельник, 17 октября, абсолютным большинством голосов в парламенте, включая голоса радикально правых демократов Швеции (СД).
Три шведские правые партии договорились сформировать правительство, сообщают шведские СМИ.
Лидер партии умеренных, мастер беспрецедентного сближения между традиционными правыми и националистическим лагерем на парламентских выборах в сентябре, набрал 176 голосов при 173 «против» своей кандидатуры.
Опубликовано: Тарас Медведев
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