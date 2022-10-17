Консерватор Кристерссон избран премьер-министром Швеции благодаря голосам ультраправых

2022-10-17

13:53

Шведский консервативный лидер Ульф Кристерссон был избран премьер-министром в понедельник, 17 октября, абсолютным большинством голосов в парламенте, включая голоса радикально правых демократов Швеции (СД).

Три шведские правые партии договорились сформировать правительство, сообщают шведские СМИ.

Лидер партии умеренных, мастер беспрецедентного сближения между традиционными правыми и националистическим лагерем на парламентских выборах в сентябре, набрал 176 голосов при 173 «против» своей кандидатуры.

Опубликовано: Тарас Медведев







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: