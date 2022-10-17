Влиятельнейший американский журнал «Time» в 1998 году назвал Гитлера человеком года
2022-10-17
14:19
Канцлер Германии Адольф Гитлер был номинирован на получение Нобелевской премии мира.
Его кандидатуру выдвинул член шведского парламента Эрик Готфрид Кристиан Брандт (кстати, социал-демократ и антифашист). И он был услышан. Многие европейские политики поддержали шведа.
Гитлер престижную премию не получил. И не получил он её исключительно из-за своих действий. В общем, сам виноват. Не удержался. В сентябре 1939 года развязал Вторую мировую напав на Польшу.
Если бы Гитлер умерил свой аппетит и позднее бы напал на Польшу, успев перед этим получить Нобелевскую премию мира, вопрос не из простых.
Усы фюрера:
Фюрер немецкой нации не всегда носил такие усы. В окопах Первой мировой у него были пышные усы. Почти как у его императора Вильгельма II.
Поменять их форму ему пришлось не по собственной инициативе. Усы мешали правильно надевать противогаз. Командир Гитлера приказал их сбрить или придать им форму, не мешающей правильной осадки противогаза на лице.
Опубликовано: Антон Райт
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