Одна из сестёр-близняшек появилась на свет в околоплодном пузыре
2022-10-17
14:41
Врачи из больницы «Evangelico» (Ипора, штат Гояс, Бразилия) помогли появиться на свет двум близняшкам, одна из которых сильно всех удивила.
Роженице Найаре Сантос сделали кесарево сечение, и с первой новорожденной сестрёнкой Рафаэллой всё прошло обычно.
Крошечная Изабелла появилась на свет, всё ещё пребывая в околоплодном пузыре — случай, который происходит примерно один раз на 80000 родов.
Пока мама и дочки находятся в больнице, но скоро их выпишут.
Подобные странные роды всегда не только поражали людей, но и давали пищу для различных суеверий.
Если верить многочисленным приметам, то маленькая Изабелла вырастет удачливой и даже, возможно, станет великой. Кроме того, есть поверье, что девочке не суждено утонуть.
Опубликовано: Антон Райт
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