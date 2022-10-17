Одна из сестёр-близняшек появилась на свет в околоплодном пузыре

Врачи из больницы «Evangelico» (Ипора, штат Гояс, Бразилия) помогли появиться на свет двум близняшкам, одна из которых сильно всех удивила.

Роженице Найаре Сантос сделали кесарево сечение, и с первой новорожденной сестрёнкой Рафаэллой всё прошло обычно.

Крошечная Изабелла появилась на свет, всё ещё пребывая в околоплодном пузыре — случай, который происходит примерно один раз на 80000 родов.

Пока мама и дочки находятся в больнице, но скоро их выпишут.

Подобные странные роды всегда не только поражали людей, но и давали пищу для различных суеверий.

Если верить многочисленным приметам, то маленькая Изабелла вырастет удачливой и даже, возможно, станет великой. Кроме того, есть поверье, что девочке не суждено утонуть.