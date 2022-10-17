Экономной матери из Австралии пришла в голову идея, как сократить расход туалетной бумаги
2022-10-17
14:50
Мама двух детей придумала, как заставить детей тратить меньше туалетной бумаги.
Мысль уже назвали гениальной, хотя она очень проста.
Дети нашей героини, отправляясь в туалет, дергают за край туалетной бумаги — и рулон раскручивается и раскручивается, что приводит к тому, что чада отрывают куда больше бумаги, чем это необходимо.
И как же бороться с такой проблемой? Да очень просто — достаточно просто сдавить рулон, чтобы он стал не круглым, а эллипсоидным, а потом уже вешать его в держатель.
Такая бумага не будет бесконтрольно разматываться, и это значит, что использоваться она будет экономнее.
Нехитрый трюк привёл пользователей соцсетей в восторг, причём не только мам и пап. Некоторые заявили, что применят задумку к своим мужьям и жёнам, которые сохранили детскую привычку тратить бумагу сверх меры.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
По Одессе нанесен ракетный удар с самолета СУ-35
Витория Буэно образец отваги и оптимизма, способная противостоять серьёзным жизненным трудностям
Удары дронов «Герань-2» пришлись по зданию «Укрэнерго»
Споткнувшийся парикмахер Стив Сильва из Бостона Массачусетс, США чуть не закололся ножницами насмерть
Стремоусов: форсирование Днепра ВСУ станет самоубийством для Украины