Экономной матери из Австралии пришла в голову идея, как сократить расход туалетной бумаги

Мама двух детей придумала, как заставить детей тратить меньше туалетной бумаги.

Мысль уже назвали гениальной, хотя она очень проста.

Дети нашей героини, отправляясь в туалет, дергают за край туалетной бумаги — и рулон раскручивается и раскручивается, что приводит к тому, что чада отрывают куда больше бумаги, чем это необходимо.

И как же бороться с такой проблемой? Да очень просто — достаточно просто сдавить рулон, чтобы он стал не круглым, а эллипсоидным, а потом уже вешать его в держатель.

Такая бумага не будет бесконтрольно разматываться, и это значит, что использоваться она будет экономнее.

Нехитрый трюк привёл пользователей соцсетей в восторг, причём не только мам и пап. Некоторые заявили, что применят задумку к своим мужьям и жёнам, которые сохранили детскую привычку тратить бумагу сверх меры.