Украв кольцо у одной женщины, мужчина из Оранж-Сити штат Флорида, США сделал предложение другой

Выследив соперницу и посмотрев её страницу в соцсетях, дама увидела, что разлучнице сделали предложение, и кольцо подозрительно напоминает её собственное, оставшееся от прошлого брака.

Проверив шкатулку с драгоценностями, жертва преступления убедилась, что любимый её обокрал — пропало не только обручальное кольцо, но и другие украшения (в частности фамильное кольцо, полученное от бабушки) на общую сумму около 6500 долларов.

Дама связалась со счастливой невестой, и та не только вернула колечко, но и объединилась с первой возлюбленной — женщины отправились в полицию.

Теперь 48-летний Джозеф Дэвис находится в розыске, и полицейские уверены, что его поимка — дело времени, причём короткого.