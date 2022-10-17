Украв кольцо у одной женщины, мужчина из Оранж-Сити штат Флорида, США сделал предложение другой
2022-10-17
14:55
Выследив соперницу и посмотрев её страницу в соцсетях, дама увидела, что разлучнице сделали предложение, и кольцо подозрительно напоминает её собственное, оставшееся от прошлого брака.
Проверив шкатулку с драгоценностями, жертва преступления убедилась, что любимый её обокрал — пропало не только обручальное кольцо, но и другие украшения (в частности фамильное кольцо, полученное от бабушки) на общую сумму около 6500 долларов.
Дама связалась со счастливой невестой, и та не только вернула колечко, но и объединилась с первой возлюбленной — женщины отправились в полицию.
Теперь 48-летний Джозеф Дэвис находится в розыске, и полицейские уверены, что его поимка — дело времени, причём короткого.
Опубликовано: Антон Райт
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