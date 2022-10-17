Брачный аферист обогатился за счет доверчивых женщин на десятки тысяч долларов

Мошенник со стажем Александр Бурлаку был задержан после того, как выманил у очередной жертвы солидную сумму.

В 2018-м году в украинской столице был задержан мошенник Александр Бурлаку. Его профиль деятельности заключался в обмане доверчивых женщин, которых он вводил в заблуждение, обещая отношения и совместное будущее. Как оказалось, Бурлаку недавно вышел из тюрьмы досрочно, где он отбывал срок также за мошенничество. А еще он находится в розыске на территории Молдовы. Там из-под стражи он просто-напросто сбежал.

Инициировала розыск мошенника одна из жертв. Мужчина познакомился с ней, у них начались романтические отношения, и она познакомила его со своими родственниками, у которых он впоследствии взял в совокупности шестьдесят тысяч долларов, пообещав приобрести на эти деньги дорогостоящую итальянскую мебель и внедорожник по стоимости ниже рыночной. Естественно, взятых на себя обязательств Александр не выполнил.

В ходе следственных действий выяснилось, что заявительница далеко не единственная, кто доверился мошеннику. Всего правоохранительным органам на сегодняшний день известно о десятке потерпевших, а общая сумма ущерба достигает не одной сотни долларов. Причем, не исключено, что жертв может быть и больше.

Бурлаку действовал по проверенной схеме. Размещал свою анкету на сайте знакомств, представляясь состоятельным бизнесменом в поиске партнерши для создания семьи. Красиво ухаживал, приезжал на иномарках представительского класса, и водил женщин по дорогим ресторанам.

Потом аферист вычислял женщин, у которых были значительные средства, и переезжал к новой возлюбленной жить, строил планы относительно свадьбы, и попутно убеждал влюбленную даму вложиться совместное имущество или же купить его по выгодным ценам. Получив для этих целей тысячи, а то и десятки тысяч долларов, кавалер бесследно исчезал вместе с деньгами.

Иногда мошенник видоизменял свою схему: у одной из жертв попросил денег на якобы похороны погибшей в автоаварии матери, другой представился подполковником службы безопасности, и обещал выгодные материальные приобретения ей и ее родственникам.

Семья последней девушки, которую обманул мошенник уже начала подготовку свадьбы. Они даже купили кольца, но заявление в ЗАГС не подали, поскольку у жениха не было паспорта. К сожалению, жертва лишилась не только денег. Известно, что девушка оказалась беременной от мошенника.

Поэтому мы еще раз призываем: дорогие женщины, будьте осторожны, если ваш избранник просит у вас деньги. Любовь и доверие это, конечно, замечательно, но осторожность никто не отменял!