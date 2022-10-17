МИД России: посол Сирии в Москве завершает свою миссию

2022-10-17

16:54

Министерство иностранных дел России сообщило, что посол Сирии в Москве Хаддад завершает свою миссию.

В понедельник днем МИД России сообщил, что посол Сирии в Москве Рияд Хаддад завершает свою миссию и по этому поводу состоялась его встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

В министерстве сообщили, что в ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-сирийских отношений, включая расширение сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях. Лавров подчеркнул важность поддержания активного политического диалога между Москвой и Дамаском.

Опубликовано: Елена Калиновская







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