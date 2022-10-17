Брэд Каннинг из Мельбурна выращивает из косточек авокадо уникальные комнатные растения

Брэд Каннинг из Мельбурна (Австралия) не только любит есть авокадо. Он ещё и умеет выращивать из косточек симпатичные комнатные растения.

Тонкостями домашнего садоводства мужчина всегда готов поделиться с пользователями соцсетей, вот только один из его недавних видеороликов несколько смутил народ.

Брэд показывал, как извлечь косточку из плода для последующего проращивания, и первое, что всех удивило — умелец разрезал авокадо не вдоль, а поперёк.

Дальше косточка была удалена вилкой, и тут на мужчину посыпались упрёки за то, что он истерзал мякоть бедного плода.

Нужно было всего лишь взять острый нож, и тогда не получилось бы так много «отходов производства».

Но, как бы то ни было, видеоролик Брэда стал очень популярным, и главной цели он добился — косточка действительно проросла, и со временем небольшое комнатное авокадо будет радовать глаз владельца.