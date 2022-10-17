Чтобы отличать левую и правую стороны, девушка обзавелась памятками на руках

Кодия Лейн, студентка из Канберры (Австралия), призналась, что всю жизнь путала левую и правую стороны.

Некоторое время назад девушка стала объектом насмешек — она отправилась с друзьями в поездку и, будучи штурманом, подсказывала водителю, куда поворачивать.

Нетрудно догадаться, что приятель, сидевший за рулём, то и дело сворачивал не туда, ведь Кодия всё путала.

Одна из подруг студентки решила проблему и написала на её руках буквы «R» и «L» (то есть «право» и «лево»).

Идея так понравилась Кодии, что она решила пойти в тату-салон — и теперь памятки с буквами появились на её руках на постоянной основе.

После того, как фотография с необычными татуировками появилась в интернете, она набрала немало положительных откликов. Если человек и впрямь не способен запомнить, где лево, а где право, то напоминалки будут весьма полезны.