Чтобы отличать левую и правую стороны, девушка обзавелась памятками на руках
2022-10-17
17:23
Кодия Лейн, студентка из Канберры (Австралия), призналась, что всю жизнь путала левую и правую стороны.
Некоторое время назад девушка стала объектом насмешек — она отправилась с друзьями в поездку и, будучи штурманом, подсказывала водителю, куда поворачивать.
Нетрудно догадаться, что приятель, сидевший за рулём, то и дело сворачивал не туда, ведь Кодия всё путала.
Одна из подруг студентки решила проблему и написала на её руках буквы «R» и «L» (то есть «право» и «лево»).
Идея так понравилась Кодии, что она решила пойти в тату-салон — и теперь памятки с буквами появились на её руках на постоянной основе.
После того, как фотография с необычными татуировками появилась в интернете, она набрала немало положительных откликов. Если человек и впрямь не способен запомнить, где лево, а где право, то напоминалки будут весьма полезны.
Опубликовано: Антон Райт
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