Глава МО РБ Хренин: Беларусь может принять превентивные меры в случае угрозы нападения

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин высказался об угрозах для Республики извне.

Белорусское оборонное ведомство в лице главы министерства Виктора Хренина высказало позицию о ситуации на границе.

В нем говорится, что Республика оставляет за собой право на принятие превентивных мер в случае угрозы нападения.

"Хочу заверить всех присутствующих: мы - люди в погонах - четко знаем свою задачу, обстановку контролируем, проводим комплекс прежде всего превентивных мероприятий для выполнения той задачи, которую поставил глава государства. Прежде всего, не допустить развязывания вооруженного конфликта на территории Беларуси", - заявил Хренин.

Напомним, ранее Минобороны объявило о проведение мероприятий по ротации личного состава на границе и о подготовке огневых точек.