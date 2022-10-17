Дочь Заворотнюк Анна продемонстрировала, как выглядела, когда питалась 1 яблоком в день

2022-10-17

17:38

Анна Заворитнюк призналась, что бывали времена, когда она практически ничего не ела, чтобы быть очень стройной. В её дневной рацион тогда входили 1 яблоко и кофе.

Анна Заворотнюк продемонстрировала, как выглядела, когда за целый день позволяла себе только яблоко и кофе.

Фото модель продемонстрировала в ответ на вопрос о том, было ли у неё расстройство пищевого поведения. Анна призналась, что такое случалось с ней не раз.

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    Комментируя снимок, который она разместила в социальных сетях, Заворотнюк младшая поведала, что весит здесь 49 килограмм, что для её роста очень мало.

    Блогер рада, что ей удавалось выходить из таких "состояний" самой без помощи специалистов.

Опубликовано: Наталя Гончарова







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