Воздушная тревога объявлена в Запорожской и Полтавской областях

В Запорожской и Полтавской областях Украины вновь была объявлена воздушная тревога.

17 октября вечером РИА Новости сообщили, что местные власти объявили воздушную тревогу в Запорожской и Полтавской областях. Об этом написал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

Ранее украинские средства массовой информации сообщали, что в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Сообщается, что воздушную тревогу объявили и местные власти в Запорожской области.