Воздушная тревога объявлена в Запорожской и Полтавской областях
2022-10-17
18:24
В Запорожской и Полтавской областях Украины вновь была объявлена воздушная тревога.
17 октября вечером РИА Новости сообщили, что местные власти объявили воздушную тревогу в Запорожской и Полтавской областях. Об этом написал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.
Ранее украинские средства массовой информации сообщали, что в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Сообщается, что воздушную тревогу объявили и местные власти в Запорожской области.
Опубликовано: Елена Калиновская
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