Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске, возник сильный пожар
2022-10-17
19:10
Военный самолет потерпел крушение в российском городе Ейск Краснодарском крае, сообщает "Интерфакс".
Самолет упал на один из многоквартирных домов. На месте работают экстренные службы. Информация о погибших и пострадавших устанавливается.
По данным Минобороны России, это был военный бомбардировщик Су-34. Как сообщается, причиной аварии стало возгорание одного из двигателей при взлете.
"На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета", - цитируют информационный агентства заявление военного ведомства РФ.
Минобороны также сообщает, что летчики катапультировались, и их доклад подтверждает то, что "причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете".
Опубликовано: Николай Скира
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