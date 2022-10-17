Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске, возник сильный пожар

Военный самолет потерпел крушение в российском городе Ейск Краснодарском крае, сообщает "Интерфакс".

Самолет упал на один из многоквартирных домов. На месте работают экстренные службы. Информация о погибших и пострадавших устанавливается.

По данным Минобороны России, это был военный бомбардировщик Су-34. Как сообщается, причиной аварии стало возгорание одного из двигателей при взлете.

"На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета", - цитируют информационный агентства заявление военного ведомства РФ.

Минобороны также сообщает, что летчики катапультировались, и их доклад подтверждает то, что "причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете".