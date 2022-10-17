Илон Маск вновь заявил, что считает Крым неотъемлемой частью России
2022-10-17
20:10
Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что Россия вернула Крым, потому что полуостров так же важен для нее, как Гавайи для Соединенных Штатов.
"Нравится это кому-то или нет, но Крым абсолютно воспринимается Россией как ее неотъемлемая часть", — написал Илон Маск в Twitter.
По его мнению, "Крым также имеет ключевое значение для национальной безопасности России, так как является ее южной военно-морской базой".
"С их точки зрения, потеря Крыма — это как потеря для США Гавайев и Перл-Харбора", — отметил Маск.
Ранее компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что "не может направлять терминалы спутниковой связи Starlink в Украину или финансировать существующие терминалы".
Накануне миллиардер изменил свое мнение и заявил, что продолжит из бесплатно финансировать.
На прошлой неделе Илон Маск опубликовал предложения "мирного решения" конфликта в Украине - объявление Крыма российским и нейтралитета Киева.
Опубликовано: Николай Скира
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