До 13 выросло число погибших после падения бомбардировщика Су-34 на жилой дом в Ейске, в том числе трое детей

В результате крушения бомбардировщика Су-34, врезавшегося в 8-этажный жилой дом в Ейске, в понедельник погибли 13 человек, а 19 получили ранения, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой Минздрав России.

"По данным МЧС, после разбора завалов в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей. 19 получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска", - сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов во вторник.

В Минобороны России заявили, что экипаж воздушного судна успел эвакуироваться. Авиакатастрофа произошла в понедельник днем, 17 октября ​​в городе Ейске.

В Минобороны России заявили, что военный Су-34 разбился во время тренировочного полета. Агентство РИА Новости добавляет, что в машине произошло возгорание двигателя.

Су-34 — российский многоцелевой тактический бомбардировщик, также классифицируемый как истребитель-бомбардировщик. Машина способна нести тактическое ядерное оружие. По предварительным данным, бомбардировщик был "полностью оснащен".

По данным СМИ, произошла серия взрывов, в результате которых было повреждено от 15 до даже 45 квартир, а огонь распространился на пять этажей здания.

В понедельник, 17 октября, сообщалось, что четыре человека погибли, шесть пропали без вести и 25 получили ранения. Во вторник, 18 октября, агентство "Интерфакс" со ссылкой на местные власти сообщило о 13 погибших и 19 раненых.

Минобороны России сообщает, что экипажу истребителя удалось катапультироваться. Около 350 жителей были эвакуированы из здания и переведены в близлежащую гостиницу и детский оздоровительный лагерь.

Президент России Владимир Путин поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь. На место угрозы выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Российские следователи начали расследование авиакатастрофы.

Ейск с населением более 80 000 человек — портовый город на Азовском море в Краснодарском крае России.