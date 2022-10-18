Число погибших в Ейске при падении самолета выросло до 13 человек

Число погибших при падении самолета Су-34 на дом в Ейске выросло до 13, еще 19 пострадали.

18 октября утром РИА Новости сообщили, что по сообщениям МЧС на месте крушения самолета в Ейске обнаружены тела погибших. По последним данным 13 человек погибли, в том числе 3 детей,19 человек ранены. Также стало известно, что после разбора завалов удалось спасти 68 человек, и более 360 эвакуировать. Об этом рассказал журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

17 октября в Минобороны России сообщили, что самолёт СУ-34 при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение и упал на девятиэтажный дом, в котором возник сильный пожар площадью 2000 квадратных метров на первых пяти этажах многоквартирного дома. Пилоты катапультировались.