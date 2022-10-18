Садальский резко высказался в адрес Смольянинова, назвав его недалёким
2022-10-18
09:44
Актёр Станислав Садальский нелестно отозвался о своём коллеге Артуре Смольянинове, назвав того недалёким и призвав не трогать его.
Звезда сцены и экрана Станислав Садальский встал на защиту актёра Артура Смольянинова, которого обругала ведущая ТВ Юлия Меньшова.
Вместе с тем лестной речь Садальского в адрес коллеги не назовёшь. Он назвал Смольянинова недалёким, мол, что с него взять.
Также Станислав осудил Юлию, назвав её высказывания в адрес покинувшего Россию артиста подлостью.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Садальский резко высказался в адрес Смольянинова, назвав его недалёким
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