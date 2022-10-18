Садальский резко высказался в адрес Смольянинова, назвав его недалёким

2022-10-18

09:44

Актёр Станислав Садальский нелестно отозвался о своём коллеге Артуре Смольянинове, назвав того недалёким и призвав не трогать его.

Звезда сцены и экрана Станислав Садальский встал на защиту актёра Артура Смольянинова, которого обругала ведущая ТВ Юлия Меньшова.

Вместе с тем лестной речь Садальского в адрес коллеги не назовёшь. Он назвал Смольянинова недалёким, мол, что с него взять.

Также Станислав осудил Юлию, назвав её высказывания в адрес покинувшего Россию артиста подлостью.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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