Шведским журналистам удалось добыть снимки разрушенного 50-метрового участка «Северного потока»
2022-10-18
11:16
О характере разрушений на одном из участков «Северного потока» можно судить по снимкам, которые удалось добыть и опубликовать в Expressen шведским журналистам и норвежским исследователям.
Норвежские эксперты и журналисты издания единственные, кто получил доступ к фотосессии разрушенного участка «Северного потока». Сообщается, что она была проведена с помощью глубоководного дрона норвежской компании Blueye Robotics.
«Повредить такой толстый металл может лишь воздействие экстремальной силы», — заявил оператор беспилотника, норвежец Тронд Ларсен и добавил, что вдоль трубы тянется длинная трещина.
Напомним, что в конце сентября была проведена диверсия на нескольких нитках газопроводов «Северный поток», сообщалось, что сила взрыва была эквивалентна 500 кг тротила.
Опубликовано: Тарас Медведев
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