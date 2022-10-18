Шведским журналистам удалось добыть снимки разрушенного 50-метрового участка «Северного потока»

О характере разрушений на одном из участков «Северного потока» можно судить по снимкам, которые удалось добыть и опубликовать в Expressen шведским журналистам и норвежским исследователям.

Норвежские эксперты и журналисты издания единственные, кто получил доступ к фотосессии разрушенного участка «Северного потока». Сообщается, что она была проведена с помощью глубоководного дрона норвежской компании Blueye Robotics.

«Повредить такой толстый металл может лишь воздействие экстремальной силы», — заявил оператор беспилотника, норвежец Тронд Ларсен и добавил, что вдоль трубы тянется длинная трещина.

Напомним, что в конце сентября была проведена диверсия на нескольких нитках газопроводов «Северный поток», сообщалось, что сила взрыва была эквивалентна 500 кг тротила.