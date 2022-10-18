Число погибших при падении самолёта Су-34 на жилой дом в Ейске выросло до 13

2022-10-18

12:31

В Минздраве РФ сообщили, что число погибших при падении истребителя-бомбардировщика Су-34 на жилой дом в Ейске выросло до 13 человек.

18 октября помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в пресс-релизе сообщил о том, что в результате произошедшего падения российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 на жилой дом в Ейске, ставшего причиной крупного пожара, погибли 13 человек, 3 из которых – дети.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин глубоко соболезнует семьям, которые потеряли близких в результате падения военного самолёта в Краснодарском крае и добавил, что всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана помощь.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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