Число погибших при падении самолёта Су-34 на жилой дом в Ейске выросло до 13
2022-10-18
12:31
В Минздраве РФ сообщили, что число погибших при падении истребителя-бомбардировщика Су-34 на жилой дом в Ейске выросло до 13 человек.
18 октября помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в пресс-релизе сообщил о том, что в результате произошедшего падения российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 на жилой дом в Ейске, ставшего причиной крупного пожара, погибли 13 человек, 3 из которых – дети.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин глубоко соболезнует семьям, которые потеряли близких в результате падения военного самолёта в Краснодарском крае и добавил, что всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Число погибших в результате падения самолёта Су-34 на дом в Ейске выросло до 13 человек
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